劇場アニメ『ひゃくえむ。』より、その多彩な魅力を、原作、アニメーション、キャスト、音楽の観点からピックアップして紹介。徹底的に深掘りし、注目ポイントを届ける。【写真】劇伴レコーディングはニューヨーク・ブダペスト・東京で実施魚豊による同名の漫画連載デビュー作をアニメ化する本作は、陸上競技の世界で、「100m」という10秒に満たない一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描く。声の出演は、生まれつき
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 松田聖子「紅白3年拒否」の裏側
- 2. なぜ市営住宅にアルファードが
- 3. 「避妊はいらない」死の逃避行
- 4. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 5. 男性不明「行動が変容したクマ」
- 6. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
- 7. 辻希美 第5子女児の名前を発表
- 8. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
- 9. カミソリ飲んだような激痛…流行
- 10. 元「ブルゾンちえみ」の激変近影
- 1. 男性不明「行動が変容したクマ」
- 2. カミソリ飲んだような激痛…流行
- 3. 妻がトイレする動画投稿し大反響
- 4. 息子が成人と性的な事した 発覚
- 5. 日本もすでに「50度」だった?
- 6. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
- 7. 知事の最側近が裏切り…理由は
- 8. 父親刺した疑い 15歳少年を逮捕
- 9. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
- 10. 都内のコロナ感染 8週連続で増加
- 1. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
- 2. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 3. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
- 4. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
- 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
- 6. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
- 7. 「甲子園に爆弾」投稿の人物逮捕
- 8. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 10. 車ナンバー8888 有料抽選を検討
- 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
- 2. トランプ氏 平和賞の受賞を希望?
- 3. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
- 4. 不動産大手 華南城に清算命令
- 5. 「日本人が消えた」中国人766%増
- 6. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
- 7. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
- 8. 香港地下鉄にちいかわ改札機登場
- 9. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
- 10. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
- 1. なぜ市営住宅にアルファードが
- 2. やらない方がよかったリフォーム
- 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
- 4. 家庭崩壊間近と分かる夫婦の特徴
- 5. 埼玉が誇る「デカ盛り喫茶店」
- 6. 美人な20代看護師 月収を明かす
- 7. 日焼け止めの効果 検証してみた
- 8. エアコン 取り付け後の3つの確認
- 9. セブンプレミアムゴールドの魅力
- 10. ヤフオクに異常な価格の現金出品
- 1. Windows10サポート終了へ 米主張
- 2. YouTube AIでユーザーの年齢推定
- 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
- 4. マックのポケモン 再び混乱?
- 5. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 6. 世界で最も安いPCケース 発表
- 7. 極薄リングでスマホ充電が可能に
- 8. REDMAGICのゲーミングタブレット
- 9. 「音のない重低音」を実現 筑波
- 10. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 1. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
- 2. 中日・中田翔 今季限りで引退へ
- 3. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
- 4. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
- 5. 大谷 理解不能な「8-17-43」達成
- 6. 広陵 中井監督の知られざる実像
- 7. 中田翔の意味深投稿にファン騒然
- 8. 広陵高校 被害生徒の父が初告白
- 9. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
- 10. F1レッドブル 2番手争いで対立か
- 1. 松田聖子「紅白3年拒否」の裏側
- 2. 「避妊はいらない」死の逃避行
- 3. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 4. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
- 5. 辻希美 第5子女児の名前を発表
- 6. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
- 7. 元「ブルゾンちえみ」の激変近影
- 8. ナダルが旅行先で連行される
- 9. 悪びれずポロリ…アッコ発言波紋
- 10. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
- 1. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
- 2. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
- 3. マザコン彼氏が一方的に婚約破棄
- 4. 「発達障害は個性」当事者が苦言
- 5. 好きな服は「事故」ママ友に屈辱
- 6. 評価低くても...47歳転職の理由
- 7. ワークマンの防水シューズ紹介
- 8. 狩野英孝 再ブレイク遂げた理由
- 9. 3COINSの新作ヘアクリップ紹介
- 10. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料