リファインバースグループが一時ストップ高まで買われ、年初来高値を更新した。同社は１４日取引終了後、２６年６月期通期の連結業績予想を公表。サーキュラー化ニーズの高い大手企業との取り引き増により、売上高見通しを前期比１７．９％増の４８億円、営業利益見通しを同２．１倍の３億８０００万円としていることが好感されているようだ。 また、同時に発表した３カ年の中期経営計画で、