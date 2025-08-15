オリオールズの菅野智之投手（３５）は１４日（日本時間１５日）、本拠地ボルティモアでのマリナーズ戦に先発し、５回１／３を投げ、３安打１失点、２三振２四死球で、今季１０勝目（５敗）をマークした。日本投手がメジャー１年目で１０勝を挙げるのは昨年の今永（カブス）に続いて１０人目で、３６歳を迎えるシーズンでの到達は最年長だ。打者２０人に８１球。防御率４・１３。チームは５―３で勝った。初回一死、ネイラーに