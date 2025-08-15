この記事をまとめると ■公道で使わない車両でもナンバープレートがつけられていることがある ■小型特殊自動車に分類される車両は軽自動車税の課税対象となるためナンバーが必要だ ■作業用車両や工事用車両で公道を少しでも走る際もナンバーと免許が必要となる 公道で使わないのになぜナンバーが？ 工事車両やフォークリフト、ターレットトラックなど、公道を走行することがほとんどない車両であるにも関わらず、ナンバープレ