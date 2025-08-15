きょう岐阜・多治見の岩瀬さん講演亡き父は、太平洋戦争末期の１９４５年４月、沖縄特攻作戦で米軍に撃沈された「戦艦大和」の生還兵だった。岐阜県多治見市の岩瀬愛子さん（７０）は「戦争をしてはならないとお前が伝えろ」と遺志を託された。戦後８０年となる１５日、初めて講演に立ち、父が目の当たりにした海原での惨状を語る。岩瀬さんの父、小林健さんは１９２３年、同県恵那市に生まれた。師範学校を卒業し、満州（現