日本の小泉進次郎農林水産相が１５日、第２次世界大戦終戦記念日（敗戦日）に東京靖国神社を参拝した。石破茂内閣発足後、閣僚の靖国神社参拝が確認されたのは初めて。ＮＨＫなど日本のメディアによると、小泉氏は同日午前８時ごろ、靖国神社を参拝した。小泉氏は環境相を務めた２０２０年と２０２１年の終戦日にも靖国神社を参拝した。今年の参拝に関する質問には「適切に判断する」と述べていた。靖国神社は、近代日本が起こした