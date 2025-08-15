米国が人工知能（ＡＩ）チップの中国密搬入を防ぐために海外に輸出される先端チップに位置追跡装置を付けたと１３日（現地時間）、ロイターが報じた。ロイターによると、半導体輸出統制を担当する米商務省産業保安局を中心に連邦捜査局（ＦＢＩ）や国土安保捜査局（ＨＳＩ）などが数年間、輸出統制に違反する企業と個人の取り締まりと訴訟根拠づくりのために位置追跡機で先端チップの違法な輸出を追跡してきた。米国は２０２２年１