鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官が李在明（イ・ジェミョン）政権の統一政策について１９９１年の「南北基本合意書」に基づいて推進されると述べた。この合意書は北朝鮮の体制を認めて尊重し、北朝鮮の崩壊や吸収統一を追求しないというのが主な内容だ。鄭長官は１４日、ソウル中区（チュング）ロッテホテルで開かれた「ワンコリア国際フォーラム」の祝辞で「新政権の対北政策は新しいものではなく、１９９１年１２月当時に保