巨人の平内龍太投手と浅野翔吾外野手が１５日、イースタン・西武戦（Ｇタウン）の試合前練習から２軍に合流した。平内は今季１軍で５試合に登板したが、６月１６日に登録抹消。右肩痛を発症し、７月は故障班でのリハビリも経験した。７日の３軍・東洋大戦（Ｇ球場）で約１か月半ぶりに復帰登板し、１回無失点。最速１４９キロを計測し、２つの三振を奪う好投を見せていた。浅野は６月５日の交流戦・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）で右