ケイエス冷凍食品は、主力品「国産鶏 鶏つくね串」の新規ユーザー開拓に手応えを得ている。今春に参加したイベントで試食提供しアンケートを行ったところ、未購入者のうち実に98％が「今後購入したい」との意向を示した。同じ調査で購入経験率は45％との結果が出ており、ノンユーザー開拓の余地は大いにありそうだ。同社は「品質にはさらに自信を持って提案し、間口を広げていきたい」と意気込む。7月24日に秋季新商品発表会を開催