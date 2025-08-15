【ハッピーセット「ポケモン」第2弾】 8月15日～ 販売予定 価格：490円～（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる） 日本マクドナルドは、ハッピーセット「ポケモン」第2弾を本日8月15日から期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。価格は490円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。 8月8日より販売