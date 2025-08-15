Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê15Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿È¯¤·¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î¿Ê¹Ô¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ300±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü3000±ß¤ò²óÉü¤·¤¿¡£¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ387±ß20Á¬¹â¤Î4Ëü3036±ß46Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï27.37¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3085.32¡£±ß°Â¿Ê¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¶ÈÀÓ¤Ø¤Î¹¥±Æ¶Á¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤äÅÅµ¡¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ð´ØÏ¢³ô¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢Áê¾ì¤ò»Ù