日本マクドナルドは8月14日、8月15日から17日まで販売するハッピーセット「ポケモン」について、全国の店舗で購入制限を実施すると発表した。対象期間は全5種類のおもちゃが付属する新しいセットの発売初日から3日間。1会計につき3セットまでとし、4セット以上の注文はキャンセルする。モバイルオーダーやマックデリバリーでも同様の制限をシステム上で設定する。今回の購入制限は、8月9日〜11日に実施されたポケモンカード配布キ