8月に直近5試合で4本塁打を放っている大谷翔平選手。日本時間14日のエンゼルス戦では初回に3塁打を放って12試合連続安打を記録するなど、勢いが止まりません。8月はここまでの12試合で5度のマルチ安打、1度の猛打賞を含む19安打、4試合連続HR含む5本塁打を放ち、月間打率は.422を記録。出塁率.544、長打率.867、OPS1.411と驚異の数字をマークしています。シーズンを通しても132安打、43本塁打、79打点、打率.284、出塁率.391、長打