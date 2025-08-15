「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１５日までに、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、高額納税者への理解を求めた。心ないコメントが寄せられることに複雑な思いがあり、「理解してくれると心が救われる」と語った。西村氏は神妙な面持ちで登場。渋谷の豪邸に関する記事が出たり、高級腕時計に関する動画をＴｉｋＴｏｋにあげた際のこととして、「そうい