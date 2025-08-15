「荷風の昭和」を刊行した評論家の川本三郎さん「市隠（しいん）」の文士、永井荷風（１８７９〜１９５９）は激動の昭和をいかに生きたのか――。評論家、川本三郎さんの「荷風の昭和」（新潮選書、前後篇〈へん〉）は、荷風作品を丹念に読み込みながら、当時の市井の暮らしの細部へと分け入っていく。荷風論と昭和論、二つのライフワークの集大成といえる大著だ。川本さんは９６年の「荷風と東京」で、荷風の４０年余にわたる