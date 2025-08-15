「普天を我が手に」を刊行した奥田英朗さん昭和が舞台の小説を発表してきた奥田英朗さんが、ついに昭和という時代を丸ごと描いた。作家になって間もないころから挑みたいと思っていた。執筆に１０年かけた３部作「普天を我が手に」（講談社）を完成させ、この夏から刊行が始まった。奥田さんは、１９５９（昭和３４）年生まれ。「今日よりいい明日があると、日本人が夢を抱いていた。東京オリンピックや大阪万博で自信をもって