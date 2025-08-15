ボーイズグループENHYPEN（エンハイフン）の楽曲「Bite Me」が、世界最大音源サイトSpotifyで4億ストリーミングを突破した。14日に同サイトから発表された。同曲は、4枚目のミニアルバム「DARK BLOOD」のタイトル曲で、12日付で4億10万8619回再生された。韓国メディアのスポーツ京郷は15日「これでENHYPENは、2枚目ミニアルバム『BORDER：CARNIVAL』の収録曲『FEVER』に続き、2番目の4億ストリーミング曲を保有することになった」