湘南ベルマーレは８月15日、キム・ミンテが清水エスパルスへ期限付き移籍することを発表。レンタル期間は2026年１月31日までで、契約上、今季の湘南との全ての公式戦には出場できない。過去に仙台、札幌、名古屋、鹿島に所属し、23年７月から湘南でプレーしてきた31歳DFは、クラブの公式サイトを通じて移籍を報告し、想いを伝えた。「今のチームの状況には責任も感じていますし、この状態でチームを離れるのは申し訳ない気持ち