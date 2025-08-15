平和について考えるきっかけとなる児童文学・YA（ヤングアダルト）小説の中から、おすすめの3冊を紹介します。終戦80年を迎えるこの夏、刊行されたのが『いま、日本は戦争をしているー太平洋戦争のときの子どもたちー』（小峰書店）。画家であり作家の堀川理万子さんが、子どもたちが見た太平洋戦争の日常を描きました。北海道から沖縄まで、当時の「子ども」17人に聞き取り、それぞれの経験を絵と文に起こしています。制作の裏