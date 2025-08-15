「しあわせな結婚」（テレビ朝日系）の第5話が、14日に放送された。本作は、妻が抱える“大きな秘密”を知った時、夫は彼女を愛し続けることができるのか？脚本・大石静、主演・阿部サダヲと松たか子による、夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。（＊以下、ネタバレあり）「15年前、布勢夕人（玉置玲央）を殺したのは、お父さん？」。過去と向き合う決意を固めたネルラ（松）は、父・寛（段田安則）に尋ねる。すると、驚