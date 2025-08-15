木村文乃が主演するドラマ「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）の第6話が、14日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、堅い家庭で育った真面目過ぎる高校教師・小川愛実（木村）と、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）が出会い、大きな隔たりを越えて引かれ合うラブストーリー。カヲルは愛実に会うため学校へ向かう。校門越しに思いを打ち明ける2人。カヲルは1日だけ2人で遠出をし、それで最