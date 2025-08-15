◆米大リーグナショナルズ３―２フィリーズ（１４日、ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ナショナルズの小笠原慎之介投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・フィリーズ戦に７回途中から３番手で登板し、たった４球で１人を抑えてメジャー初勝利をつかんだ。１点ビハインドの７回２死一塁で登板した小笠原。ドジャース・大谷翔平投手（３１）と本塁打王を争っているシュワバーから４球目のスライダーで空振り三