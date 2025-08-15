８月16日（日本時間17日）、米イリノイ州シカゴ・ユナイテッドセンターでの『UFC319』で朝倉海のUFC第2戦が行なわれる。朝倉海のUFCデビューは昨年12月。そこから約８カ月後の再起戦となるphoto by ZUMA Press/アフロ昨年12月に王者アレッシャンドリ・パントージャに敗れて以来、約8カ月ぶりの再起戦。フライ級ランキング15位の海が挑む相手は、同11位のティム・エリオット（米国）だ。エリオットは、かつてタイトルマッチも