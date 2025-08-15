北海（南北海道）は夏の甲子園出場41回を誇る高校野球を代表する名門校だ。そんな北海でも、初戦はどうしても硬さが出てしまう。東海大熊本星翔に先発した北海の１年生・森健成photo by Ohtomo Yoshiyuki【５失策が響き初戦敗退】背番号13をつけた１年生の森健成が先発マウンドに上がったが、３連打とエラーで２点を許す苦しい立ち上がりとなった。さらに１点を追加されて迎えた５回裏の北海の攻撃、ようやく打線が動き出す