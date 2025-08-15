長野県阿智村の満蒙開拓平和記念館で１１日、太平洋戦争末期のソ連侵攻などによって満州（現中国東北部）で犠牲となった人々を追悼する慰霊祭「鎮魂の夕べ２０２５」が営まれ、参列した約６０人が献花をして恒久平和を祈願した。慰霊祭は毎年、終戦の日の前に、元開拓団員とその家族や記念館関係者らによって営まれてきた。中高生を対象に、飯田市教育委員会が主催する平和授業「ピースゼミ」の受講生十数人も参加。受講生を代