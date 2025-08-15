【新華社黔東南8月15日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州の黎平（れいへい）県にあるトン族集落、肇興侗寨では秋の気配が漂い始め、独特の美しい田園風景が広がっている。（贏光万、周遠鋼）