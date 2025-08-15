2028Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¶¥µ»²ñ¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤ò½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¡¢¡ÖÌ±´Ö¤Î»ñ¶â¤Ç±¿±Ä¤·¿·µ¬·úÀß¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Âç²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Î¶¥µ»²ñ¾ì¤ËÌ¿Ì¾¸¢¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÌ¿Ì¾¸¢¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂçÉý¤Ê¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£