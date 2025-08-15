4棟（120戸）の団地の理事長経験者である筆者が団地の老朽化と高齢化をぼやく本連載。今回は、理事会運営の話ではなく、高齢化団地の専有部分に潜むリスクの話……題して「独居老人閉じ込め事件簿」。被害者は筆者の実母（84歳）です。84歳になる高齢者がDKに閉じ込められた！父が他界した14年前、3つの不動産のうち2つを弟が相続。登記上、母が暮らしている部屋も弟の持ち物です（イラスト／てぶくろ星人）今回は私の家族にまつわ