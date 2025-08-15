私はミカ。わが家は共働きです。夫のマサユキの帰宅はいつも22時すぎ。私もフルタイム正社員で19時になります。そのため平日は義実家が娘サトミの面倒を見てくれていました。すると先日義母が「毎月のお礼のお金を2万円上乗せしてほしい」と打診してきたのです。義実家には電気にガスに水道代、スマホ料金や固定資産税など、わが家が年間100万は支払っています。先輩のミナミさんからは、まずその費用負担を夫と話し合って明確にす