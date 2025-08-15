結婚20年目を迎えたあるママからの投稿がママスタコミュニティのママたちの共感を呼びました。『旦那と結婚してなかったらどのような人生だったのかな、と最近ずっと思っている。それなりに幸せな人生だったと思うけれど、今、お互いに何となくギスギスしています』倦怠期なのか、一緒に出かけても「愛を感じられないと感じる日々」だという投稿さん。ふと別の人生を想像してしまう瞬間があるようです。「別の人生」とはいっても、