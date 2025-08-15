取引先の増収増益率 トップは沖縄銀行、2位に琉球銀行ネット銀行が躍進、GMOあおぞらネット銀行が増加率トップ全国160万5,166社の“メインバンク”は、三菱UFJ銀行（12万7,264社）が13年連続トップだった。2位は三井住友銀行（10万1,697社）、3位はみずほ銀行（8万840社）で、メガバンク3行が上位を占めた。2025年1月に青森みちのく銀行、あいち銀行がそれぞれ合併により誕生し、銀行で1万社超えが36行に。2026年に