混雑する夕刻のスーパー。レジは長蛇の列に。そこで起きるトラブルを描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より『精一杯』をお届けする。【漫画】本編を読む■混雑するスーパーではいろいろなトラブルが続々と…精一杯02精一杯03精一杯04世間一般的な長期休暇の時期は、レジも混雑する。長蛇の列でみんな少しずつイライラが募るなか、「合計金額が出てからようやくリュックから財布を取り