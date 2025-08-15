最下位に低迷するロッテに、若き２人の本格派右腕がいる。３年目の田中晴也投手（２１）と２年目の木村優人投手（２０）。ともに間隔を空けながら先発として登板し、すでに欠かせない存在になりつつある。将来的に「２人でエース争いをしてくれたら」と期待する建山義紀投手コーチ（４９）にその魅力を聞いた。◇◇２１歳と２０歳が、躍動している。ともに間隔を空けながらだが、田中晴は開幕から先発として登板。木村