◇米女子プロゴルフツアーポートランド・クラシック第１日（１４日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）第１ラウンドが進行中。渋野日向子（サントリー）は５バーディー、３ボギー、１ダブルボギーでイーブンパーの７２で回り、ホールアウト時点で６８位につけた。５番パー５で第３打を２メートルにつけてバーディー。だが、直後の６番では第１打を左に曲げ、３オン３パットのダブル