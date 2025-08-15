最大9連休となる今年のお盆休みも終盤に差し掛かったが、連休の疲れが出ている人も多いのではないだろうか。 特に義実家への帰省は、移動や家事、親族への気遣いなどで負担が大きくなる傾向がある。 生活総合情報メディア「ヨムーノ」（株式会社ベビーカレンダー ）が実施した調査によれば、義実家への帰省に伴い、義両親との会話や家事負担、気遣いなど精神的・実務的な悩みを感じる既婚女性が多いことがわか