Ä¹ºê¸©Åç¸¶»Ô¤Î¹ñ»ËÀ×¡¦Åç¸¶¾ë¤Ç¡¢ËÙ¤ÎÀÐ³À¤¬°ìÉôÊøÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡££¹Æü¤«¤éÂ³¤¤¤¿Âç±«¤Î±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñÊ¸²½ºâ²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊøÍî¤·¤¿¤Î¤Ï»ÔÆ»Â¦¤ÎÀÐ³À¤ÇÉýÌó£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µÌó£³¥á¡¼¥È¥ë¡£