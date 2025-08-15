ティーケーピーが続急騰し年初来高値を更新している。１４日の取引終了後に２６年２月期連結業績予想について、売上高を１０３０億円から１０４０億円（前期比７５．７％増）へ、営業利益を７０億円から９０億円（同５２．２％増）へ、純利益を３２億円から３６億円（同５．０％減）へ上方修正したことが好感されている。 コロナ禍のリモートワークから出社勤務へ戻る「オフィス回帰」のトレ