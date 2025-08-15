セザンヌ化粧品は8月下旬より、水・汗・皮脂に強く、落ちにくい美眉を1本で完成できる「セザンヌブラシ付アイブロウ繰り出し」と、高発色×ふんわり質感の「セザンヌ極細アイブロウマスカラ」より、新色を発売します。■繰り出し式のアイブロウから待望のグレージュが登場1本で眉が描け、落ちにくい！「セザンヌブラシ付アイブロウ繰り出し」から待望のグレージュカラーが登場。削る手間いらずの繰り出しタイプ、毛流れま