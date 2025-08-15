セザンヌ化粧品は8月下旬、美発色＆柔らか質感の1.5mm芯アイブロウペンシル「セザンヌ細芯アイブロウN」の新色2色と、ヘアメイクパウダー用ブラシ「セザンヌコンパクトブラシ」を発売します。■1.5mm芯アイブロウから新色が登場！パウダー成分を80％配合し、柔らか質感の「セザンヌ細芯アイブロウN」から新色2色が登場。力を入れなくてもするすると描ける美発色タイプで、細いのに折れにくいのもうれしいポイントです。髪色