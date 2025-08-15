アミューズは急反騰し、２２年８月以来３年ぶりに２０００円台を回復している。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高が６２０億円から６５０億円（前期比４．７％減）へ、営業利益を２５億２０００万円から３８億円（同３５．８％増）へ、純利益を１５億円から２５億円（同５１．７％増）へ上方修正したことが好感されている。 サザンオールスターズや星野源をはじめとしたア