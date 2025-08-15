メンタルヘルステクノロジーズがストップ高の８８６円でカイ気配となっている。１４日の取引終了後に、２５年１２月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表したことが好感されている。毎年１２月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象にデジタルギフト１万円分を進呈する。また、２６年１２月末日時点の株主からは長期保有特典として、１年以上継続して保有する株主に追加でデジタルギフト３００