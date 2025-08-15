ニューストップ > スポーツニュース > MLB・海外ニュース > 千賀滉大、6回途中2失点＆毎回7Kも…ILから復帰後初勝利またもお預け… BASEBALL KING 千賀滉大、6回途中2失点＆毎回7Kも…ILから復帰後初勝利またもお預け、6戦未勝利 2025年8月15日 9時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 メッツの千賀滉大が14日、ブレーブス戦に先発登板した 毎回の7奪三振をマークするなど6回途中2失点と好投 今季8勝目はまたしてもお預けとなった 記事を読む おすすめ記事 パドレス・ダルビッシュは6回1失点で2勝目の権利 6回同点弾浴びるも味方が3点勝ち越し 2025年8月12日 12時34分 【日本ハム】福島蓮が自己最長タイ７回を２失点…最速１５５キロをマーク「どうにかして爪痕を残せるように」 2025年8月15日 5時56分 ６回１死までノーヒット投球のマイコラス７勝目ならず。最下位ロッキーズに７回３安打され逆転許す 2025年8月12日 11時7分 山本由伸、自己ワースト6失点で11勝目ならず 5回途中で降板…ベンチで呆然 2025年8月12日 12時14分 パドレス・ダルビッシュ 横からで2勝目 サイド気味新投法で6回1失点 地区首位ドジャースに1差肉薄 2025年8月13日 1時30分