世界を代表する観光地・米ニューヨークのマンハッタンで、2週間のうちに2度も銃撃事件が起きた。アメリカが銃社会であることを改めて実感したが、もし自分が現場に遭遇してしまった時どうすれば良いか、全く分かっていないことに気付かされた。銃規制が厳しい国・日本では考えづらい状況だが、決して他人事ではないと感じる。（NNNニューヨーク支局櫻茜理）■マンハッタンのミッドタウンで銃撃事件相次ぐ先月末。退勤して同僚と