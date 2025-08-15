芦屋ボートの「九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦」が１６日に開幕する。オール福岡で争われる恒例のお盆シリーズ。ＳＧ１１Ｖの瓜生正義を筆頭に豪華メンバーが集結。このハイレベルな戦いに挑戦する今大会最若手の安河内鈴之介（２１＝福岡支部１３３期）を直撃した。――芦屋は初勝利、初準優、初優出の水面安河内一番好きな水面です。広い水面が好きなので、尼崎もそうですし、今まで走った中では一番好きです。―