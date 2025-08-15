愛知県犬山市の「入鹿池」で行われる空自T4練習機の引き揚げ作業＝15日午前9時31分（共同通信社ヘリから）愛知県犬山市のため池「入鹿池」で5月、航空自衛隊のT4練習機が墜落し、乗員2人が死亡した事故で、空自は15日、機体の引き揚げに向けた作業を開始した。9月まで続く見通し。空自は回収物を分析して事故原因の特定を急ぐ。午前8時半ごろ、水上の土台に載せたクレーンが動き始めた。クレーンからつるした網のようなものを