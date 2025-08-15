【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉主演のドラマシリーズ『教場』が、2026年にシリーズ史上初となる＜映画＞として公開。このたび歴代の名セリフと名場面が詰め込まれたスーパーティザー映像＆チラシビジュアル解禁された。 ■『教場』シリーズとは その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた、長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場