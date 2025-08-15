15日10時現在の日経平均株価は前日比240.57円（0.56％）高の4万2889.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は630、値下がりは912、変わらずは76と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を43.76円押し上げている。次いでＳＢＧ が31.40円、ソニーＧ が22.12円、東エレク が13.17円、レーザーテク が11.89円と続く。 マイ