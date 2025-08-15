群馬の地酒をはじめとした多彩なお酒と、県産食材を活かした絶品グルメが一堂に集結する北関東最大級の試飲イベント「KANPAI! GUNMA 2025」を、2025年10月3日(金)・4日(土)の2日間、Gメッセ群馬にて開催！ KANPAI! GUNMA 2025 日時・会場日程：2025年10月3日(金) 16:00〜21:00(最終入場 20:00)4日(土) 11:00〜19:00(最終入場 18:00)会場：Gメッセ群馬展示ホールC・屋外展示場(群馬県高崎市岩押町12-24)入場料：