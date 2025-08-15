不二製油は、動物性原料や香料不使用の植物性だし「MIRA-Dashi（ミラダシ）」シリーズから、常温保存可能な粉末タイプを発売した。新たに発売する「MIRA-Dashi C820P」は、白湯タイプの「MIRA-Dashi C800」の粉末タイプ。常温での流通・保管が可能で、賞味期限は360日。国内のみならず海外輸出の展開も広がる。荷姿は10?袋。不二製油は「植物性素材のおいしさと健康を追求し、サステナブルな食の未来を共創する」ことをグループビ